МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко рассказал "Российской газете", что к катастрофе индонезийского Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air мог привести фактор сильной непогоды. Во время взлета "Боинга" шла сильная гроза с проливным дождем. Установлено, что самолет падал со скоростью 133 м/с.

"При этом вертикальная скорость составила 26,300 футов в минуту (133 метра в секунду)", — сказал Мельниченко.

Эксперт добавил, что если бортовые самописцы не повреждены, выяснить точную причину катастрофы будет несложно.

Утверждается, что местные жители слышали два взрыва, затем в воде стали находить обломки упавшего воздушного судна. В Яванском море обнаружили вероятное место крушения индонезийского Boeing

Представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади подтверждает прохождение самолета через грозовой фронт.

"Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза", — приводит его мнение портал Detik.

Более того, по словам Сэптиади, "Боинг" попал в зону сильной турбулентности.

Однако эксперт уточнил, что видимость составляла около 2 км. Это позволяло безопасно выполнить взлет.

"Видимость составляла около 2 км, и это условие подходит для взлета или посадки", — сказал Сэптиади.

Самолет разбился 9 января, вскоре после вылета из аэропорта Джакарты, выполняя рейс Джакарта-Понтианак. Сообщается, что лайнер, достигнув высоты 3230 метров, начал резкое снижение и упал в Яванское море. Все 65 человек, находившиеся на борту, погибли. В "Боинге" были были только граждане Индонезии.

Ранее индонезийский Boeing с десятками пассажиров на борту упал в воду