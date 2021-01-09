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Индонезийский Boeing с десятками пассажиров на борту упал в воду
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Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, предположительно, упал в воду недалеко от Джакарты, по предварительным данным, найдены обломки лайнера и части тел,... ПРАЙМ, 09.01.2021
boeing, авиакатастрофы, самолет, общество , бизнес, транспорт, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, предположительно, упал в воду недалеко от Джакарты, по предварительным данным, найдены обломки лайнера и части тел, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное ТВ.
Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил информацию о крушении самолета недалеко от острова Лаки, сообщает портал Detik.
Информации о нахождении россиян на пропавшем в Индонезии Boeing нет.
Отмечается, что о нахождении обломков и тел телеканалу сообщил капитан корабля береговой охраны.
Ранее агентство сообщило, что представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом.
Сообщается, что на борту находилось более 50 пассажиров.
Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.
Ранее сообщалось, что потеряна связь со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, об этом написано в твиттере сервиса Flightradar24.