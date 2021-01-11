МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Карту "Тройка", которая впоследствии станет единой для Московского региона, запустят в Подмосковье в конце января, начале февраля, заявила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова. Эксперт назвал самый безопасный транспорт в условиях пандемии

Ранее власти Москвы и Подмосковья совместно со Сбербанком подписали соглашение, подразумевающее создание единой билетной системы на территории Московского региона. При этом оплату проезда на транспорте банковской картой планируют сохранить.

"С 15 декабря мы начали пилот по приему карты "Тройки" – это два маршрута в городском округе Королев со стационарным оборудованием, мы идем полностью в запланированном графике. В настоящий момент "Тройка" применяется без сбоев, отражается в нашей системе, и мы планируем, как и шли в графике, в конце января, начале февраля, запуск карты "Тройка" на маршрутах Московской области со стационарным оборудованием полностью", — сказала Кротова в понедельник в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".

Период тестирования карты "Тройка" на маршрутах Московской области составил 27 дней, за это время совершено 2,9 тысячи поездок, добавила Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что единая транспортная карта для Москвы и области будет работать в железнодорожном, автобусном и других видах общественного транспорта.

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