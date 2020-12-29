МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после вакцинации от коронавируса москвичи старшего возраста, студенты и граждане с хроническими болезнями смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в транспорте.

"В качестве первого шага – москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины", — написал Собянин в своем блоге.

Ранее мэр Москвы объявил о продлении школьных каникул.