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Финская Finnair возобновит полёты в Россию в конце января
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Авиакомпания Finnair возобновит полёты в Россию с 28 января, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Finnair приостановила полёты в Россию в середине марта 2020 года... ПРАЙМ, 11.01.2021
finnair, авиасообщение, новости, экономика, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair возобновит полёты в Россию с 28 января, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Finnair приостановила полёты в Россию в середине марта 2020 года.
"Как следует из нашего расписания, с 28 января мы начнем летать в Санкт-Петербург по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день в течение всего зимнего расписания (до конца марта)", — рассказали в Finnair.
Эта же информация доступна на сайте аэропорта Пулково.
Ранее в Finnair поясняли, что не могут летать в Россию из-за российских ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
Действующие пограничные ограничения в России ограничивают въезд в страну для всех, кроме граждан РФ и членов их семей; постоянных жителей РФ; граждан Великобритании и жителей Соединенного Королевства, если они прибывают из Соединенного Королевства; граждан и резидентов Швейцарии, если они прибывают из Швейцарии; граждан и жителей Танзании, если они прибывают из Танзании; а также граждан и жителей Турции, если они прибывают из Турции, поясняли ранее в Finnair.
Ранее Finnair не пустила на борт пассажиров из-за COVID-тестов на финском языке