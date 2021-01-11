МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российские регионы по итогам 2020 года довели до сельскохозяйственных производителей 99,7% средств, предусмотренных федеральным бюджетом на господдержку агропромышленного комплекса страны, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Спад сельхозпроизводства в России в ноябре замедлился

"По итогам 2020 года предусмотренные федеральным бюджетом субсидии перечислены в субъекты Российской Федерации в объеме 132,5 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 132,1 миллиарда рублей, или 99,7% от предусмотренных лимитов", — говорится в сообщении.

Объем перечисления федеральных субсидий по итогам 2020 года на 0,7 процентного пункта выше, чем за 2019 год, указывает министерство.

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