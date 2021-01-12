МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ, Валерия Княгинина, Татьяна Шмелева. Национализация онлайн-ритейлера Alibaba если и произойдет, не окажет влияния на саму компанию и ее клиентов. Однако цены на китайские товары в онлайн-магазинах могут вырасти совсем по другим причинам. США могут включить китайские Alibaba и Tencent в черный список

Китайские власти, возможно, национализируют онлайн-ритейлера Alibaba, которая владеет Aliexpress. Слухи об этом появились после пропажи основателя компании миллиардера Джека Ма, который не выходит на связь уже два месяца. В начале января он должен был присутствовать на собственном конкурсе Africa's Business Heroes для африканских предпринимателей, но так там и не появился.

В конце декабря газета The Wall Street Journal отмечала, что Пекин стремится сократить масштаб технологической и финансовой империи, выстроенной Джеком Ма, и, возможно, увеличить долю государства в его бизнесе. Источники издания указывали, что кампания по усилению надзора за технологическим сектором, который становится все более влиятельным, нацелена именно на Джека Ма и его компании — Ant Group и Alibaba Group Holding Ltd., играющие ключевую роль в развитии китайской экономики.

В империю миллиардера входят, в частности, платформы онлайн-торговли, платежные и облачные сервисы, операции в сфере управления активами состоятельных клиентов, страхования и кредитования.

Ранее стало известно, что китайские регуляторы потребовали от Ant, треть которой принадлежит Alibaba, сфокусироваться на ее основном бизнесе — платежном сервисе, и скорректировать операции в сферах потребительского кредитования, страхования и управления активами состоятельных клиентов.

Ряд экспертов связывают все происходящее с тем, что в Китае началось антимонопольное расследование в отношении Alibaba. По их мнению, отношения Джека Ма и китайских властей заметно ухудшились после критики бизнесмена в адрес финансовой политики страны.

РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ

И все же, несмотря на главенство компартии, Китай развивается по капиталистическому пути. В этой связи национализация Alibaba, даже если она произойдет, вряд ли негативно скажется как на самой компании, так и на ее клиентах, считают эксперты. Руководство страны понимает: одно дело — "осадить" бизнесмена, который открыто критикует действия властей, и совершенно другое — возможные претензии со стороны как международных инвесторов, так и конечных потребителей.

"Вряд ли руководство Китая будет пилить сук, на котором сидит. В этой связи глобально для людей, которые покупают что-то на китайской площадке, ничего не поменяется", — уверен вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса "Спутник" Владимир Нерюев. Онлайн-ритейлеры рассказали, как пандемия изменила потребительские вкусы

С точки зрения экономики претензии китайских регуляторов в адрес таких корпораций, как Alibaba, вызваны стремлением привлечь китайских покупателей, продавцов и партнеров к профильным услугам каждой конкретной компании, считает руководитель iMARS China Александр Казюхин.

"Жесткая конкурентная политика призвана отсечь потребителей от сервисов конкурентов и "сплотить" их вокруг конкурентных преимуществ каждой корпорации. Для Alibaba это, прежде всего, онлайн-торговля и финансовые услуги, для Tencent (владеет крупнейшей соцсетью WeChat) — социальные коммуникации, онлайн-игры и прочие услуги", — сказал он "Прайм".

Эксперт считает, что само по себе антимонопольное расследование и возможные изменения в так называемых "дискриминационных правилах" каждой из корпораций не должны повлиять на общий баланс сил в китайской digital-экономике. Большинство китайских пользователей привыкли к подобным "параллельным вселенным сервисов", которые сформировали корпорации Alibaba, Tencent и ByteDance (создатель TikTok), и уже сделали свой выбор в пользу тех или иных торговых площадок, соцсетей, платежных систем и прочих электронных сервисов.

ТОВАРЫ ИЗ КИТАЯ ПОДОРОЖАЮТ

"Расследование не должно повлиять и на операционный бизнес Alibaba в России — площадку Aliexpress и Tmall", — считает Казюхин.

Однако сказаться на цене товаров, приобретаемых на онлайн-платформах, могут другие факторы. Первый — разница курсов валют. За последний год рубль упал по отношению к евро и доллару на 15-20%. "Если это падение продолжится, то цена для российских покупателей также будет расти", — отмечает Нерюев. Россияне оценили рост цен на продукты

Второй фактор — логистика. Пожалуй, это самое слабое звено современной E-commerce, особенно при доставке товаров из Китая. А с учетом того, что покупатель все чаще хочет получить товар максимально оперативно, за это придется платить дополнительно, поясняет эксперт.

Еще один фактор — налоги. В 2021 году нормы беспошлинного ввоза товаров в посылках в Россию из-за рубежа составляют 200 евро при весе до 31 килограмм. При превышении этой нормы будет начислена пошлина в размере 15% с суммы сверх указанного лимита. "Это значит, что большинству покупателей придется ограничиться небольшими заказами", — заключил Нерюев.