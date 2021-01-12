МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. "Лукойл" в 2021 году проведет актуализацию долгосрочной стратегии и будет развивать систему углеродного менеджмента, сообщила компания. "Газпром" и "Лукойл" договорились об условиях разработки недр в Арктике

Совет директоров "Лукойла" во вторник подвел предварительные итоги деятельности компании в 2020 году и определил задачи на 2021 год по исполнению программы стратегического развития.

"Среди ключевых задач на 2021 год определены: выполнение контрольных показателей, обеспечение эффективности деятельности и гибкости с целью сохранения высокой устойчивости, совершенствование системы управления и соблюдение инвестиционной дисциплины. Компания также продолжит работу по развитию системы углеродного менеджмента и проведет актуализацию долгосрочной стратегии", — говорится в сообщении.

Как сообщается в релизе, на заседании было отмечено, что компания в сложных условиях пандемии коронавируса, снижения глобального спроса и цен на углеводороды и внешних ограничений добычи сохранила высокую финансовую устойчивость и продолжила развитие приоритетных проектов в соответствии с первоначальными планами.