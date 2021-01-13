2021-01-13T12:13:00+03:00
2021-01-13T13:01:34+03:00
2021-01-13T12:13:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210113/832797073.html
Продажи новых легковых машин снизились по итогам прошлого года
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Снижение рынка новых легковых и легких коммерческих машин (LCV) в России в 2020 году составило 9% — до 1,6 миллиона авто, следует из оценки "АвтоВАЗа", представленной... ПРАЙМ, 13.01.2021
новости, бизнес, авто
https://1prime.ru/images/83235/49/832354908.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83235/49/832354908.jpg
https://1prime.ru/images/83235/49/832354907.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83235/49/832354907.jpg
https://1prime.ru/images/83235/48/832354895.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83235/48/832354895.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Снижение рынка новых легковых и легких коммерческих машин (LCV) в России в 2020 году составило 9% — до 1,6 миллиона авто, следует из оценки "АвтоВАЗа", представленной вице-президентом по продажам и маркетингу Оливье Морне.
"Благодаря серьезным и ценным мерам господдержки со стороны правительства РФ нам удалось закончить год на уровне 1,6 миллиона авто (-9%), и это намного лучше, чем ситуация на других рынках", — отметил топ-менеджер.