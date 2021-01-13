МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Снижение рынка новых легковых и легких коммерческих машин (LCV) в России в 2020 году составило 9% — до 1,6 миллиона авто, следует из оценки "АвтоВАЗа", представленной вице-президентом по продажам и маркетингу Оливье Морне.

"Благодаря серьезным и ценным мерам господдержки со стороны правительства РФ нам удалось закончить год на уровне 1,6 миллиона авто (-9%), и это намного лучше, чем ситуация на других рынках", — отметил топ-менеджер.