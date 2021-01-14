МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Россияне в новогодние каникулы больше, чем обычно, пользовались услугами такси; зачастую после окончания поездки пассажиры обнаруживали, что что-то забыли в машине – это как обычные вещи вроде шапок и перчаток, так и совсем неожиданные, а порой даже это были подвыпившие родственники, рассказали РИА Новости в крупнейших сервисах онлайн-заказа такси. Около 70% россиян используют доставку для помощи родным в пандемию

Как рассказали в сервисе "Везёт", ежегодно сервис возвращает пассажирам более 50 тысяч забытых вещей, такие запросы – это примерно 80% от общего количества обращений в службу поддержки. Чаще всего пассажиры забывают в салоне автомобиля перчатки, телефоны и ключи, но бывают и необычные находки, особенно в период новогодних праздников, отметили в компании.

Так, в минувшие новогодние каникулы в топ-3 самых необычных находок сервиса "Везет" вошли канистра с бензином, один ботинок и военный билет. В одной из заявок о пропаже был указан пьяный зять. В десятку самых необычных находок в такси "Везет" вошли пижама, гитара, тюбинг, светомузыка, лыжные палки и волшебная палочка. В компании добавили, что наибольшее количество обращений по забытым вещам зафиксировано 1, 4 и 7 января.

В "Ситимобиле" самый большой процент обращений (более 50%) касается забытых вещей – шапок, перчаток, шарфов и даже брюк и джинсов, ключей и кошельков. Часто забывают телефоны, наушники, электронные сигареты и другие гаджеты (в том числе, мультиварку, ноутбуки и игровую приставку PS5).

Несколько обращений в службу поддержки "Ситимобил" в новогодние праздники было связано с забытыми коньками, ледянками, детскими игрушками. Часто забывали в машине сумки и рюкзаки, а один пассажир забыл сумку с деньгами (ее ему благополучно вернули). Среди забытых вещей была и новогодняя атрибутика — так, кто-то оставил пакет с мандаринами, ящик с шампанским и ёлку в багажнике.

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