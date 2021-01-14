МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Продажи французского автомобильного концерна PSA Group (Peugeot-Citroen) в мире по итогам 2020 года сократились на 27,8% по сравнению с показателем годичной давности и составили 2,512 миллиона автомобилей, говорится в отчете компании.

Продажи бренда Peugeot уменьшились на 23%, до 1,112 миллиона автомобилей, Citroen — на 27,5%, до 717,19 тысячи, Opel/Vauxhall — на 35%, до 632,69 тысячи, DS — на 29,5%, до 43,69 тысячи автомобилей.

В региональном разрезе крупнейшим рынком стала Европа — там продажи за прошлый год уменьшились на 29,7%, до 2,123 миллиона машин. В Латинской Америке продажи сократились на 29,7%, до 95,36 тысячи машин, в Китае — на 57,7%, до 45,97 тысячи, в Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — на 6,6%, до 32,75 тысячи. В странах Ближнего Востока и Африки показатель вырос на 20% — до 197,12 тысячи автомобилей, в Евразии — поднялся на 13,7%, до 17,79 тысячи. Кризис власти в США меняет расклад сил вокруг доллара

В декабре продажи концерна сократились на 5,8% и составили 311,18 тысяч машин. Продажи бренда Peugeot сократились на 0,7%, до 150,02 тысячи автомобилей, Citroen — на 3,3%, до 85,19 тысячи, Opel/Vauxhall — на 14,9%, до 70,15 тысячи, DS — на 32,9%, до 5,82 тысячи автомобилей.

При этом в декабре в большинстве регионов наблюдался рост продаж, за исключением Европы — там показатель уменьшился на 9,1%, до 260,68 тысячи машин. На Ближнем Востоке и в Африке продажи автомобилей выросли на 15,3% — до 25,19 тысячи, в Латинской Америке — на 18,1%, до 12,33 тысячи, в Китае — на 2,7%, до 5,59 тысячи. В Индии и АТР показатель вырос на 46,5% и достиг 5,05 тысячи, в Евразии — на 4,9%, до 2,34 тысячи машин.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году.