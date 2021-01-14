МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России по итогам 2020 года снизились на 9,1% по сравнению с 2019 годом и составили 1,599 миллиона машин, следует из презентации АЕБ, представленной главой комитета автопроизводителей ассоциации Томасом Штэрцелем на ежегодной пресс-конференции.

В декабре 2020 года продажи снизились на 2,1%, в годовом выражении — до 166 666 машин, следует из презентации.

Ассоциация констатировала, что, несмотря на пессимистический прогноз участников рынка, вызванный пандемией, итоговый результат 2020 года оказался не намного ниже 2019 года. "Два сегмента показывают явную и очевидную динамику: SUV растет вверх, С — вниз. Большинство других сегментов также продолжают снижать доли. Среди топ-5 лидеров по объему продаж на российском рынке только одно изменение — теперь на 5 месте VW Polo вместо Hyundai Solaris", — говорится в презентации. Эксперты рассказали, на сколько подорожали легковые машины в России

АЕБ также отмечает, что 2020 год стал серьезным испытанием для отрасли, но дилеры обошлись без крупных банкротств и массового ухода с рынка, хотя прибыльность бизнеса опять пострадала. "Россия одной из первых отреагировала на кризис и приняла меры господдержки, которые способствовали быстрому восстановлению после локдауна. Минпромторг поддержал не только производителей, но и дилеров", — подчеркивает ассоциация, добавляя, что пандемия в целом дала сильный импульс к цифровизации всех процессов.

Вместе с тем, по подсчетам АЕБ, падение авторынка в России по сравнению с другими европейскими странами выглядит незначительным, за счет чего страна переместилась с 5 на 4 место по сравнению с 2019 годом. Среди ведущих мировых авторынков РФ поднялась на 2 позиции по итогам 2020 года — с 12 на 10 место, причем продажи упали на всех рынках, кроме Южной Кореи, а падение меньше 10% зафиксировали только в РФ и Китае.