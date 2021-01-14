МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году вырастут на 2,1%, прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Прогноз представил на ежегодной пресс-конференции глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. Программы льготных автокредитов продлили до 2023 года

"Рассчитываем, что рынок по своей сути будет схож с 2020 годом. Наш сегодняшний прогноз в том, что будет продано на 33 тысячи автомобилей больше, то есть небольшое увеличение по сравнению с 2020 годом, которое составит 2,1%", — сказал Штэрцель.

По оценке АЕБ, в 2020 году продажи новых легковых автомобилей и LCV в России снизились на 9,1% и составили 1,599 миллиона машин, сообщила ассоциация ранее в четверг.