2021-01-14T14:17:49+03:00
2021-01-14T14:17:49+03:00
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В России прогнозируют рост рынка новых легковых машин и LCV
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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году вырастут на 2,1%, прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Прогноз представил на ежегодной... ПРАЙМ, 14.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году вырастут на 2,1%, прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Прогноз представил на ежегодной пресс-конференции глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
"Рассчитываем, что рынок по своей сути будет схож с 2020 годом. Наш сегодняшний прогноз в том, что будет продано на 33 тысячи автомобилей больше, то есть небольшое увеличение по сравнению с 2020 годом, которое составит 2,1%", — сказал Штэрцель.
По оценке АЕБ, в 2020 году продажи новых легковых автомобилей и LCV в России снизились на 9,1% и составили 1,599 миллиона машин, сообщила ассоциация ранее в четверг.