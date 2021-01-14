МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" выпустит четыре новых модели автомобилей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая совершенно новое поколение внедорожника Niva в 2024 году, говорится в сообщении компании. В России прогнозируют рост рынка новых легковых машин и LCV

"С точки зрения продукта, "АвтоВАЗ" усиливает продуктовый план Lada с помощью 4 новых моделей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая совершенно новое поколение легендарной Niva в 2024 году, а также новый автомобиль сегмента С-SUV в 2025 году, для того, чтобы укрепить долю рынка в количественном и финансовом выражении",- отмечает компания.

Предполагается, что "АвтоВАЗ" продолжит укреплять существующие синергии с Groupe Renault, в особенности в России, а также использовать новые как на уровне бизнес-подразделения, так и на корпоративном уровне. "АвтоВАЗ" и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые будут предлагать лучшие в своей истории по привлекательности и эффективности затрат продукты в рамках нового бизнес-подразделения", — подчеркивает компания.

Отмечается, что автомобили Lada и Dacia будут базироваться на платформе CMF-B, и вместе будут выпускать ежегодно более 1 миллиона автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.