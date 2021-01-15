МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Стоимость поездок на такси у крупнейших онлайн-агрегаторов увеличилась в России к концу 2020 года на 50–70% по сравнению с концом весны — началом лета, пишет "Коммерсант" со ссылкой на оценки аналитиков Bank of America (BofA). Около 70% россиян используют доставку для помощи родным в пандемию

В Москве и регионах цены выросли в среднем на 56% у "Яндекс.Такси" и на 68% у "Ситимобила". В сравнении декабря 2020 года с январем того же года рост составил соответственно 31% и 39% для этих компаний. При этом аналитики отмечают, что такая тенденция может быть следствием высокой нагрузки, характерной для конца года.

Абсолютные цифры в исследовании не раскрывают.

При подсчетах учитывались показатели Москвы, Петербурга, Самары, Уфы, Воронежа и Ярославля. Использовались средние значения в разное время по четырем дням недели.

Тенденция косвенно подтверждается данными столичного департамента транспорта. В первом квартале 2020 года средний чек поездки в Москве составлял 417 рублей, во втором — 430 рублей, а в третьем — 457 рублей.

Аналитики считают рост цен "восстановлением" рынка, а его участники объясняют сезонными факторами и возвращением пробок на дорогах.

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