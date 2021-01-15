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Аналитики подсчитали, как выросли цены на поездки на такси в России
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Стоимость поездок на такси у крупнейших онлайн-агрегаторов увеличилась в России к концу 2020 года на 50–70% по сравнению с концом весны — началом лета, пишет "Коммерсант" со... ПРАЙМ, 15.01.2021
такси, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Стоимость поездок на такси у крупнейших онлайн-агрегаторов увеличилась в России к концу 2020 года на 50–70% по сравнению с концом весны — началом лета, пишет "Коммерсант" со ссылкой на оценки аналитиков Bank of America (BofA).
В Москве и регионах цены выросли в среднем на 56% у "Яндекс.Такси" и на 68% у "Ситимобила". В сравнении декабря 2020 года с январем того же года рост составил соответственно 31% и 39% для этих компаний. При этом аналитики отмечают, что такая тенденция может быть следствием высокой нагрузки, характерной для конца года.
Абсолютные цифры в исследовании не раскрывают.
При подсчетах учитывались показатели Москвы, Петербурга, Самары, Уфы, Воронежа и Ярославля. Использовались средние значения в разное время по четырем дням недели.
Тенденция косвенно подтверждается данными столичного департамента транспорта. В первом квартале 2020 года средний чек поездки в Москве составлял 417 рублей, во втором — 430 рублей, а в третьем — 457 рублей.
Аналитики считают рост цен "восстановлением" рынка, а его участники объясняют сезонными факторами и возвращением пробок на дорогах.
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