МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет российские интернет-компании и маркетплейсы) поддерживает предложение Минздрава РФ разрешить маркетплейсам онлайн-торговлю лекарствами, копия соответствующего письма объединения имеется в распоряжении РИА Новости. ЦБ не поддержал продление ограничения комиссии банков для онлайн-торговли

Минздрав в конце декабря предложил внести изменения в правила выдачи разрешения для дистанционной продажи лекарств, проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов. В частности, предполагается исключить из правил требование для аптек о наличии десяти точек продажи.

Кроме того, Минздрав предлагает разрешить маркетплейсам в качестве посредников представлять у себя на площадках аптечный ассортимент. Разрешение на дистанционную торговлю лекарствами, согласно проекту, смогут получить агрегаторы, имеющие подтвержденную выручку в размере не менее 5 миллиардов рублей и не менее 500 тысяч пользователей за год.

"Ассоциация высоко оценивает поступательные шаги Минздрава России в направлении увеличения доступности лекарственных препаратов для населения. По мнению ассоциации, предлагаемое решение по исключению требования о наличии 10 физических аптек и предоставлению возможности использовать современные информационно-посреднические сервисы является своевременным", — говорится в письме.

"Очевидно, что снятие ограничений по количеству аптек откроет доступ на онлайн-рынок малому и среднему бизнесу в регионах, причем без внушительных затрат на создание собственных интернет-ресурсов и расширения аптечной сети", — сказал РИА Новости президент АКИТ Артем Соколов.

Он также добавил, что развитая в федеральном масштабе логистическая инфраструктура маркетплейсов позволит в ближайшем будущем обеспечить равную доступность лекарств для всего населения страны, включая жителей отдаленных мест.

Принятие проекта постановления, по мнению ассоциации, также позволит снизить затраты по доставке лекарств, увеличить ее скорость, расширить ассортимент доступных для заказа препаратов. "Предлагаемые проектом изменения окажут позитивное влияние на развитие добросовестной конкуренции и доступности лекарственных препаратов", — заключается в письме АКИТ.

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