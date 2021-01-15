МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Хлеб и гречка в начале января стали лидерами по росту "среднего чека" среди продуктов, удорожание которых привлекло внимание президента РФ Владимира Путина, — на 7% и 5% соответственно, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленного для РИА Новости. Производители исключили дефицит сахара и подсолнечного масла в России

Аналитики сравнили средние единовременные расходы при покупке ряда продовольственных товаров 1 по 10 января и в декабре 2020 года.

Так, для дарницкого хлеба этот показатель по сравнению с декабрем прибавил 7% и составил 30 рублей, для гречки он увеличился на 5%, до 69 рублей.

У большинства остальных товаров, подорожание которых возмутило президента, рост был незначительным, на 1%: для пшеничной муки до 71 рубля, для подсолнечного масла – 106 рублей.

Единственный товар, расходы на который снизились по сравнению с декабрем, это сахар-песок: на 7%, до 51 рубля.

Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у Путина в начале декабря. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".

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