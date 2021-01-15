МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Цены на услуги такси в РФ вернулись к доковидному периоду: возвратились традиционные факторы, влияющие на стоимость поездки, в частности повышенный спрос, пробки и погодные условия, сообщил РИА Новости источник на рынке такси и подтвердили представители крупнейших агрегаторов.

Ранее аналитики Bank of America (BofA) подсчитали, что поездки на такси у крупнейших агрегаторов за полгода подорожали в среднем на 50-70%, а также декабрьские цены были выше прошлогодних зимних.

"Сейчас наблюдается восстановление уровня цен к доковидному периоду. Вернулся спрос на поездки (в ноябре-декабре они традиционно высоки), увеличились пробки и изменились погодные условия — усилились морозы и выпал снег. Все эти факторы влияют на формирование стоимости поездки. Поэтому алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент, что влияет на конечную стоимость поездки", — рассказал источник. Названы вещи, которые пассажиры забывали в такси в новогодние каникулы

Такую позицию разделяют в "Ситимобиле". "Во время пандемии стоимость поездок, действительно, могла быть ниже, чем обычно — спрос сильно сократился из-за режима самоизоляции и ограничений в связи с COVID-19. При этом мы отмечали увеличение средней дистанции поездки, поэтому не отметили существенного сокращения среднего чека. В конце года стоимость поездок, действительно, росла из-за восстановившегося и растущего спроса и погоды", — сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что стоимость каждой поездки формируется на основании множества факторов (время суток, загруженность на дорогах и т.д.). "В каждом конкретном месте и в каждое конкретное время алгоритмы ищут ближайший к пользователю автомобиль и предлагают справедливую для пассажира и водителя стоимость. Пользователь видит конечную стоимость поездки в приложении, если указывает конечную точку поездки. Все тарифы согласованы с перевозчиками", — пояснили в компании.

В свою очередь, мониторинг цен сервиса "Везет" показывает стабильный уровень тарифов перевозчиков в крупнейших российских городах на протяжении последнего полугода. К примеру, стоимость проезда в праздничные дни отличалась от обычной тарификации в пределах 20%. "Действительно, весной 2020 года из-за пандемии мы наблюдали снижение заказов до 60% в отдельных регионах. Кроме того, все агрегаторы столкнулись с нехваткой активных перевозчиков. Однако к середине лета ситуация выровнялась, и сейчас такой проблемы нет", — указали в пресс-службе. Власти теряют возможность сдерживания цен на бензин

Собеседник агентства отметил, что несмотря на то, что в стране сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, спрос на поездки и доставку растет с каждым месяцем. "Мы видим явный тренд на внутренний туризм, который, скорее всего, сохранится на протяжении всего 2021 года", — резюмировал он.

С этим согласен и гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский. "Если не будет третьей волны коронавируса и всеобщего локдауна, мы прогнозируем рост поездок. К сожалению, водителей действительно не хватает, особенно в массовых классах, отсюда и увеличение среднего чека поездки. Сложные погодные условия и пробки увеличивают стоимость: особенно рост заметен в сравнении с весной и летом, когда на дорогах было пусто и все было закрыто", — отметил он. В пресс-службе "Яндекс.Такси" не ответили на момент публикации.