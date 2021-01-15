МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российские и иностранные грузоперевозчики с 1 февраля 2021 года будут платить 2,34 рубля за километр проезда по федеральным дорогам в России, таким образом ежегодная индексация тарифа госсистемы "Платон" составит 14 копеек, говорится в сообщении Росавтодора.

"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2021 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 2,34 рубля за километр пробега", — говорится в сообщении.

Текущий размер платы в рамках госсистемы составляет 2,2 рубля за километр пути. Согласно постановлению правительства, он подлежит ежегодной индексации на уровень инфляции. Росавтодор в июле 2020 года публиковал прогнозируемый размер платы с 1 февраля 2021 года — 2,31 рубля за километр.

На сегодняшний день свыше 617 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в "Платоне" более 1,42 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям. "Платон" пополнил Федеральный дорожный фонд на 126 миллиардов рублей, еще почти 7 миллиардов перечислено за счет штрафов с нарушителей.

В 2020-2022 годах эти средства Росавтодор направляет на капитальный ремонт федеральных автодорог. В частности, в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ – капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.эмб срочно