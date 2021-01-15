МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. ООО "БМВ Русланд Трейдинг" — официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке — отзывает 21,7 тысячи автомобилей из-за возможных проблем с проводкой вентиляции, сообщается на сайте Росстандарта. Эксперты назвали самые популярные автомобили в России за 2020 год

Отзыву подлежат 21 693 автомобилей BMW 3 Series Sedan (серия E90), Touring (серия E91), Coupe (серия E92), Cabrio (серия F93), реализованные в период с ноября 2004 года по декабрь 2012 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможное со временем ухудшение состояния штекерного соединения жгута проводов, идущего к выходному каскаду вентилятора. В редких случаях это может вести к перегреву и последующему короткому замыканию или оплавлению на вставном контакте. В очень редких случаях это может привести к возгоранию, даже на транспортном средстве с заглушенным двигателем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех автомобилях будет выполнена проверка и доработка штекерного соединения на выходном каскаде вентилятора, а при необходимости также будет заменен выходной каскад вентилятора.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, также указывает Росстандарт. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.