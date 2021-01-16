КИЕВ, 16 янв — ПРАЙМ. Норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", закрепляющая окончательный переход на Украине всей сферы обслуживания на украинский, вступает в силу в субботу. Оценен теневой сектор украинской экономики

Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах исключительно на украинском языке. Такое требование касается не только сферы торговли. Только по просьбе клиента его могут персонально обслужить на другом языке, приемлемом для обеих сторон. Теперь официально на обслуживание на русском можно будет пожаловаться, а за нарушение новой нормы предусмотрены штрафы.

Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и российскими политиками. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УКРАИНСКИЙ

Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств.

Украинский парламент принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Его статьи внедряются в действие поэтапно. Документ предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Была создана специальная "языковая комиссия", введена должность уполномоченного по его защите.

Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). В июне 2019 года 51 депутат Верховной рады направил обращение в Конституционный суд (КС) с просьбой признать неконституционным закон о госязыке. КС пока не вынес решение.

Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступит в силу 16 января. Повышение цен на газ на Украине назвали "тарифным геноцидом"

"На практике это значит, что украинский потребитель, наконец, получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию — в супермаркете или интернет-магазине, в кофейне или ресторане, в банке или аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке", — сообщил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь на своей странице в Facebook.

В случае нарушения данных правил потребитель может обратиться к сотрудникам с просьбой предоставить ему обслуживание на украинском языке, добавил омбудсмен. По его словам, на украинском информация должна быть на ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах и меню. При этом она может дублироваться на других языках.

Переводить сайты также придется, а на русскоязычную версию потребитель сможет переключиться по желанию. Однако в первую очередь он должен попадать на украиноязычную версию.

Языковой омбудсмен считает, что переход сферы обслуживания на украинский будет способствовать улучшению качества услуг и развития госязыка.

БИЗНЕС НЕ ГОТОВ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РУССКОГО

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что сфера услуг не готова к переходу на украинский язык. По его словам, закон предполагает какие-то послабления, но вряд ли они будут работать. Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины

"По сути, против ресторанов могут применять определенные санкции, если в нем будет персонал разговаривать на русском. Конечно, сфера к этому не готова, однако люди хотят сохранить работу, поэтому, скорее всего, будут коверкать украинский язык, в частности, использовать суржик (смешение двух языков в речи — ред.)", — считает эксперт.

Схожее мнение выразил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, отказ от русского языка в сфере услуг, скорее всего, будет формальным.

"По большому счету ситуация не поменяется. Никакого перехода на украинский не будет, все останется как есть, но появятся многочисленные бытовые конфликты в этой сфере. Языковым инспекторам придется обосновывать свою работу, будут проверки, штрафы, и количество конфликтных ситуаций в этой сфере вырастет, но резкого перехода не произойдет. К этому не готов ни бизнес, ни клиенты", — сказал эксперт РИА Новости.

В РАДЕ ХОТЯТ ОТМЕНИТЬ ШТРАФЫ

В конце 2020 года депутат Верховной рады от фракции пропрезидентской "Слуги народа" Максим Бужанский предложил отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке, соответствующий законопроект он внес в парламент.

Уполномоченный по защите госязыка назвал "атакой" на языковой закон инициативу Бужанского. По его мнению, она не имеет ничего общего с развитием или повышением статуса и роли украинского языка в обществе. Креминь также посчитал, что закон о языке сейчас "вообще не нужно трогать", и выразил надежду, что законопроект об отмене штрафов не будет иметь поддержки в украинском парламенте.

Во фракции "Слуга народа" пока не обсуждали законопроект коллеги. По информации ее руководителя Давида Арахамии, сейчас по документу идут бурные внутренние дискуссии, согласованная позиция появится в конце января, когда Рада возобновит работу в пленарном режиме.

КРИТИКА

Принятый Радой закон был резко раскритикован украинской оппозицией и российскими политиками. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает его нарушающим конституцию, поскольку он "дискриминирует русский язык и языки нацменьшинств". Украина снизит цены на газ для населения на 30%

По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот закон абсурдным. "Совершенно очевидно, что, принимая абсурдные и дискриминационные законы о насильственной украинизации, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском", — сказала она.

Согласно данным исследовательской компании Kantar, которая в мае 2019 года провела исследование, 63% украинцев считают родным украинский язык, еще 35% граждан считают родным русский. При этом 70% респондентов ответили, что знают английский язык, а 63% опрошенных — русский язык.

Также, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце октября 2020 года Киевским международным институтом социологии, почти 30% жителей Украины считают, что в будущем русский язык станет вторым государственным в стране.

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