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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210105/832752157.html
Названа сумма выплат Украины в пользу МВФ в 2021 году
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сумма выплат Украины по долгам МВФ в 2021 году составит около 1,7 миллиарда долларов, при этом первый платеж ожидается уже 1 февраля, сообщает Украина.ру со ссылкой на "Украинские... ПРАЙМ, 05.01.2021
мвф, долг, украина, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Сумма выплат Украины по долгам МВФ в 2021 году составит около 1,7 миллиарда долларов, при этом первый платеж ожидается уже 1 февраля, сообщает Украина.ру со ссылкой на "Украинские новости".
Согласно графику, страна должна выплатить МВФ 1 154,694 миллиона СПЗ (специальные права заимствования) или порядка 1,67 миллиарда долларов.
Первый платеж должен быть произведен 1 февраля — в размере почти 50,68 миллиона СПЗ, второй — 4 февраля (98,5 миллиона СПЗ).
Самые крупные выплаты назначены на 12 марта и 13 сентября — по 295,5 миллиона СПЗ.
Полностю долг должен быть погашен к 2 ноября.
Ранее экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт из-за падения экономики (бюджет 2021 года принят с дефицитом в 5,5% ВВП) и роста госдолга.