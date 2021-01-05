МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Сумма выплат Украины по долгам МВФ в 2021 году составит около 1,7 миллиарда долларов, при этом первый платеж ожидается уже 1 февраля, сообщает Украина.ру со ссылкой на "Украинские новости". На Украине хотят обеспечить граждан "Спутником V"

Согласно графику, страна должна выплатить МВФ 1 154,694 миллиона СПЗ (специальные права заимствования) или порядка 1,67 миллиарда долларов.

Первый платеж должен быть произведен 1 февраля — в размере почти 50,68 миллиона СПЗ, второй — 4 февраля (98,5 миллиона СПЗ).

Самые крупные выплаты назначены на 12 марта и 13 сентября — по 295,5 миллиона СПЗ.

Полностю долг должен быть погашен к 2 ноября.

Ранее экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт из-за падения экономики (бюджет 2021 года принят с дефицитом в 5,5% ВВП) и роста госдолга.