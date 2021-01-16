БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв — ПРАЙМ. Бразильская компания União запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", сообщает портал G1. Байден представил подробный план вакцинации от коронавируса

СМИ уточняет, что речь идет об использовании 10 миллионов доз российского препарата, которые могут быть доступны в первом квартале текущего года.

Ранее стало известно о договоренности между Российским фондом прямых инвестиций и União Quimica о поставках в Бразилию в 2021 году 150 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

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