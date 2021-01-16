БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв — ПРАЙМ. Бразильская компания União запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", сообщает портал G1

Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19

Байден представил подробный план вакцинации от коронавируса

СМИ уточняет, что речь идет об использовании 10 миллионов доз российского препарата, которые могут быть доступны в первом квартале текущего года.

Ранее стало известно о договоренности между Российским фондом прямых инвестиций и União Quimica о поставках в Бразилию в 2021 году 150 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

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