2021-01-16T07:27:35+03:00
2021-01-16T07:27:35+03:00
2021-01-16T07:27:35+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210116/832820307.html
В Бразилии запросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Бразильская компания União запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", сообщает портал G1. СМИ уточняет, что речь идет об... ПРАЙМ, 16.01.2021
спутник v, бразилия, коронавирус, новости, бизнес, фармацевтика
https://1prime.ru/images/83273/58/832735833.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83273/58/832735833.jpg
https://1prime.ru/images/83273/58/832735832.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83273/58/832735832.jpg
https://1prime.ru/images/83273/58/832735820.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83273/58/832735820.jpg
https://1prime.ru/business/20210116/832819985.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв — ПРАЙМ. Бразильская компания União запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", сообщает портал G1.
СМИ уточняет, что речь идет об использовании 10 миллионов доз российского препарата, которые могут быть доступны в первом квартале текущего года.
Ранее стало известно о договоренности между Российским фондом прямых инвестиций и União Quimica о поставках в Бразилию в 2021 году 150 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V".
Читайте также:
В ВОЗ выступили против доказательства вакцинации от COVID для путешествий