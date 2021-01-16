МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Почти половина отечественных туристов считает, что в России за развлекательным отдыхом нужно ехать в Москву. Столицу назвали городом с максимальным разнообразием развлечений 43% респондентов опроса сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого имеются в распоряжении RT. Власти рассказали о путешествиях россиян в период новогодних каникул

Чуть больше четверти, 26%, считают, что за развлекательным отдыхом нужно ехать в Сочи, а 16% — в Санкт-Петербург.

В то же время для культурного отдыха Петербург, по результатам этого опроса, подходит больше всего — сюда отправились бы 68%. На втором месте — Москва с 8% голосов, а третье занимает Сочи — 5,5%. Кроме того, респонденты часто называли Казань (3%) и Калининград (2,6%).

Как считают почти половина опрошенных, 49%, лучший пляжный отдых в России — в Сочи. 7,6% респондентов направились бы на море в Анапу, 6,6% — в Геленджик. Еще 6,2% ответили, что в полной мере насладиться морем можно лишь за рубежом.

Всего в опросе участвовали 3 тысячи человек.

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