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Россияне назвали лучшие города для разных видов отдыха в стране
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Почти половина отечественных туристов считает, что в России за развлекательным отдыхом нужно ехать в Москву. Столицу назвали городом с максимальным разнообразием развлечений 43%... ПРАЙМ, 16.01.2021
москва, калининград, казань, санкт-петербург, сочи, туризм, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Почти половина отечественных туристов считает, что в России за развлекательным отдыхом нужно ехать в Москву. Столицу назвали городом с максимальным разнообразием развлечений 43% респондентов опроса сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого имеются в распоряжении RT.
Чуть больше четверти, 26%, считают, что за развлекательным отдыхом нужно ехать в Сочи, а 16% — в Санкт-Петербург.
В то же время для культурного отдыха Петербург, по результатам этого опроса, подходит больше всего — сюда отправились бы 68%. На втором месте — Москва с 8% голосов, а третье занимает Сочи — 5,5%. Кроме того, респонденты часто называли Казань (3%) и Калининград (2,6%).
Как считают почти половина опрошенных, 49%, лучший пляжный отдых в России — в Сочи. 7,6% респондентов направились бы на море в Анапу, 6,6% — в Геленджик. Еще 6,2% ответили, что в полной мере насладиться морем можно лишь за рубежом.
Всего в опросе участвовали 3 тысячи человек.
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