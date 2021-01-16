МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Льготные ставки по госпрограммам и защита покупателей жилья на первичном рынке делают возможной приобретение квартиры в Москве при средней зарплате в 60 тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

По данным Мосгорстата, средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, это на 12,1% больше, чем показатель за аналогичный период предыдущего года. В январе 2019 года средняя зарплата составила 79,7 тысячи рублей. Жертвы соседского доноса. Когда прикроют нелегальную аренду жилья

"К ипотеке, как и любому другому взвешенному шагу в жизни, нужно готовиться. Проверьте свою кредитную историю. Важно также предоставлять реальные контакты, сведения об уровне доходов и месте работы. Например, зарабатывая 60 тысяч рублей в месяц, купить квартиру в Москве возможно. Многие банки в рамках программы госсубсидий предлагают льготные ставки", — отмечает эксперт.

Кроме того, зарплатным клиентам банки обычно предлагают скидки по "стандартным" программам, а застройщики предлагают разные акции и скидки на приобретение недвижимости в ипотеку. Например, купить жильё дешевле можно, если вложиться в него на этапе строительства. Сейчас – это безопасная сделка благодаря эскроу финансированию, советует Красильников.

К примеру, квартира в новостройке за 8 миллионов при минимальном первоначальном взносе в 1,2 миллиона рублей на тридцать лет обойдётся приблизительно в 40 тысяч рублей в месяц, что в общем-то, сопоставимо с арендной платой, подсчитал он. При этом в расчете этой формулы не учитываются различные факторы, которые в будущем помогают снизить финансовую нагрузку, среди которых возможность рефинансирования и досрочного погашения. Власти теряют возможность сдерживания цен на бензин

Если недвижимость стоит 10 миллионов рублей, то чтобы ежемесячный платёж оставался комфортным, стоит внести более весомый первоначальный взнос: например, 30%. В таком случае – за квартиру каждый месяц надо будет платить около 42 тысяч рублей.

"Играя" с разной стоимостью жилья, уровнем дохода и процентными ставками, можно найти комфортную для себя сумму платежа. Как правило, оптимальный вариант платить процентов 40 от зарплаты. Эта сумма сопоставима (а некоторых случаях даже меньше) стоимости аренды жилья. При этом важно обратить внимание на размер платежей по уже имеющимся кредитам (при их наличии) — если вы одновременно платите сразу по нескольким займам, то ещё один может стать слишком большой нагрузкой", — предостерегает эксперт.