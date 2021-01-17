МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян с начала этого года выросли. С 4 по 10 января люди в среднем потратили по 4928 рублей, что почти на 19% больше суммы, которую тратил среднестатистический житель с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, с 6 по 12 января, недельные расходы также выросли — на 12%, до 4398 рублей. Такие данные "Известиям" предоставили в исследовательском холдинге "Ромир". Какие продукты и товары подорожают после Нового года первыми

В исследовании учтены лишь расходы на товары повседневного спроса — продукты питания и напитки, декоративную и гигиеническую косметику, средства для стирки и уборки, лекарства и другие товары краткосрочного пользования.

Также аналитики считали покупку мелкой бытовой техники и электроники — таких изделий, как чайники и электробритвы.

Также вырос средний чек одной покупки. На первой неделе этого года, с 4 по 10 января, этот показатель составил 643 рубля — почти на 16% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с показателем предыдущей недели, 28 декабря — 3 января, средний чек понизился на 15%.

Как отметили в компании, индекс недельных расходов показывает, как меняется динамика потребления российскими домохозяйствами.

Читайте также:

Россияне рассказали, что думают о собственном благополучии