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Бразилия отказала в регистрации "Спутника V" для экстренного применения
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Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии отклонил запрос РФПИ и компании Uniao Quimica в регистрации вакцины "Спутник V" для экстренного применения из-за... ПРАЙМ, 17.01.2021
вакцина, бразилия, новости, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии отклонил запрос РФПИ и компании Uniao Quimica в регистрации вакцины "Спутник V" для экстренного применения из-за несоблюдения отдельных требований, сообщается на сайте регулятора.
"Запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям", — говорится в заявлении.
Регулятор уточняет, что с 4 января ожидает недостающей информации для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний — стадии, необходимой для разрешения на экстренное использование. Кроме того, не соблюден регламент встреч с Anvisa и управлением лекарственных средств и биологических продуктов.
Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии.
Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.
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