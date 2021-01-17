МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии отклонил запрос РФПИ и компании Uniao Quimica в регистрации вакцины "Спутник V" для экстренного применения из-за несоблюдения отдельных требований, сообщается на сайте регулятора. Производство вакцины "Спутник V" начнется в Бразилии в ближайшие дни

"Запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям", — говорится в заявлении.

Регулятор уточняет, что с 4 января ожидает недостающей информации для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний — стадии, необходимой для разрешения на экстренное использование. Кроме того, не соблюден регламент встреч с Anvisa и управлением лекарственных средств и биологических продуктов.

Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии.

Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.

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