МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. В магазинах российских торговых сетей во второй половине января следует ожидать скидок на деликатесы с ограниченным сроком годности, но не только — такой прогноз в интервью радио Sputnik дал доктор экономических наук Леонид Холод. В первые дни года траты россиян на повседневные покупки выросли на 12%

"Может подешеветь товар праздничного ассортимента, который не был продан. Это тоже акционные распродажи будут. Этот товар будут распродавать, иначе он просто испортится. Скидки будут на многие товары, в том числе на икру и шампанское", – предположил экономист.

По его мнению, сети в этот период будут стимулировать спрос с помощью акций и массовых распродажам, торговцы будут стремиться получить прибыль не за счет высокой цены товара, а за счет объема продаж.

"Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товара, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли. Это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства. Если все остановится, то убытки будут больше, чем продажа по сниженной цене. Сейчас надо внимательно смотреть за акционными ценами", – сказал эксперт.

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