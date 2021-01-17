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Экономист назвал товары, которые подешевеют в январе
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В магазинах российских торговых сетей во второй половине января следует ожидать скидок на деликатесы с ограниченным сроком годности, но не только — такой прогноз в интервью радио... ПРАЙМ, 17.01.2021
новый год, торговля, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. В магазинах российских торговых сетей во второй половине января следует ожидать скидок на деликатесы с ограниченным сроком годности, но не только — такой прогноз в интервью радио Sputnik дал доктор экономических наук Леонид Холод.
"Может подешеветь товар праздничного ассортимента, который не был продан. Это тоже акционные распродажи будут. Этот товар будут распродавать, иначе он просто испортится. Скидки будут на многие товары, в том числе на икру и шампанское", – предположил экономист.
По его мнению, сети в этот период будут стимулировать спрос с помощью акций и массовых распродажам, торговцы будут стремиться получить прибыль не за счет высокой цены товара, а за счет объема продаж.
"Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товара, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли. Это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства. Если все остановится, то убытки будут больше, чем продажа по сниженной цене. Сейчас надо внимательно смотреть за акционными ценами", – сказал эксперт.
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