МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. В 2021 году рост цен на продовольственные товары продолжится, невзирая на меры со стороны властей. В первом квартале он не будет превышать 2%, а в целом за год окажется в пределах инфляционных ожиданий 5-9%, прогнозируют опрошенные "Прайм" эксперты. При этом отдельные товары и продукты питания подорожают еще сильнее. Ниже закупки. Какие продукты могут резко подешеветь

Небольшой — до 2% — рост на большинство продуктов объясняется сберегательной и выжидательной манерой потребления, сформированной в 2020 году в период пандемии коронавируса. Осторожный спрос замедляет рост стоимости, так как риск потери потребителей минимизирует потенциальное и реальное увеличение цен, объясняет доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова.

ДОРОГАЯ РЫБА И АЛКОГОЛЬ

Колебания курса рубля, необходимость закупки импортных компонентов и оборудования, повышение акцизов на алкогольную продукцию и табачные изделия, могут привести уже в январе к увеличению стоимости отдельных групп товаров от 3% и выше, отмечает она.

"Такому резкому увеличению, скорее всего, будут подвержены крепкий алкоголь, вино и шампанское, а также табачные изделия", считает эксперт.

Кроме того, в начале 2021 года могут выше среднего подорожать рыба, икра и морепродукты в виду того, что путина в этом году оказалась неудачной и планы вылова могут не соответствовать ожиданиям. С чего начать инвестировать, если денег мало, и когда ждать результатов

К увеличению себестоимости молочной продукции могут привести нововведения, связанные с маркировкой, которые должны вступить в разные месяцы 2021 года. Однако рост цен будет точечным и не существенным, отмечает Мясникова.

АВТОМОБИЛИ РАСТУТ В ЦЕНЕ

Инфляция в начале года увеличит ценники на авто во всех сегментах на 2-3%, считает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников. "Если с января 2021 года правительство утвердит повышение утилизационного сбора – этот показатель возрастет до 5%", — отмечает он.

В целом, в течение 2021 года новые авто могут подорожать примерно на 10%. Об этом уже открыто заявляют представители премиальных брендов. Например, весь модельный ряд BMW подорожает в России с 1 января 2021 года на 4,5%, компания Infiniti присоединилась к ряду производителей, которые уже подняли цены на автомобили в декабре, — на 1,2-1,4%.

В массовом сегменте Kia в начале декабря увеличила стоимость своих автомобилей на 0,7–4,8%. Представители эконом-класса, такие как модели Lada, прибавят в стоимости около 2%: цена на Granta и Vesta вырастет на 2,5% и 3,8%, XRAY станет дороже на 0,8%, Lada 4x4 – на 2,9%, Vesta Sport на 1,5%, перечисляет Решетников.

"Традиционно на вторичном рынке цены увеличиваются вслед за прайсами на новые авто. Так, за первые десять месяцев 2020 года средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом возросла до 566,8 тысяч рублей — на 10,4 %. В 2021 году, скорее всего, за подержанные автомобили придётся заплатить больше из-за дальнейшего ослабления курса российской валюты", — добавляет эксперт.

СЮРПРИЗ ОТ ЮВЕЛИРОВ

Эксперты не исключают рост цен и на ювелирные изделия из драгоценных и полудрагоценных камней в среднем от 3 до 5%. Дело в том, что практически все ювелирные вставки поступают из-за границы, сроки на доставку заметно увеличиваются в связи с логистическими ограничениями, вызванными пандемией.

"Мы уже столкнулись с некоторыми сложностями и в следующем году эта ситуация не изменится. Из-за этого производственный цикл изделий увеличивается, и как следствие повышается и себестоимость украшений", — отмечает директор по управлению ассортиментом "Ювелирочка" Оксана Тельбукова.

По ее мнению, розничные магазины, скорее всего, не смогут защитить своих покупателей от вынужденного роста цен на готовые ювелирные изделия несмотря на падение доходов граждан и, несомненно, будут реагировать на всю турбулентность цен на сырье, сохраняя размер своей наценки. Пора скупать золото? Ювелирные украшения могут подорожать

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Многолетняя статистика показывает, что особой необходимости закупаться заранее нет. Как правило, на основные продукты питания и сезонные товары наблюдается плавный рост цен в пределах инфляции.

При этом эксперты отмечают, что потребители сами влияют на рост цен. Так, например, в ушедшем 2020-ом цена гречневой крупы выросла на 35% из-за панических настроений в обществе.

Гендиректор ООО "ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская называет это эффектом "заражения". Человек видит, как другой покупатель берет пять банок горошка и зачем-то хватает десять. Третий – пятнадцать, а когда горошек кончился, остальные устремляются в соседний магазин, где он еще есть, и набирают по паре дюжин. А дальше ритейлеры начинают повышать цены", — объясняет она.

В подобных ситуациях важно сохранять правильный настрой и не поддаваться настроению окружающих, резюмируют эксперты. Ко всем крупным приобретениям нужен серьезный подход, а к ежедневным покупкам продуктов – разумный, ведь хлеб и молоко, купленные заранее да подешевле, испортятся к тому моменту, когда в магазинах цены на них вырастут.