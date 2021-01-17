МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россия создала вакцину "Спутник V" и продемонстрировала способность своими силами разрабатывать лекарство, которое способно подавить пандемию коронавируса, отмечает испанское издание французской газеты Monde diplomatique

" Производство вакцины Sputnik V

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По мнению автора статьи Федерико Куско, на Западе скептически и безразлично отреагировали на появление этого препарата, так как там господствует невежество по поводу русской научной традиции.

"Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы", — пишет Куско.

Он напомнил о многолетнем опыте советских эпидемиологов и специалистов по вакцинам в искоренении ряда эпидемий, например, эпидемии полиомиелита в 1950-х годах.

По его словам, создание вакцины "Спутник V" является итогом целой исторической цепочки научных разработок в России. Однако, по его мнению, западные "рассказчики" на протяжении ряда лет отрицали российские достижения и сейчас удивлены объявлением о создании лекарства.

"В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится", — отметил автор.

Куско добавил, что сейчас "Спутник V" распространяется по всему миру и, возможно, через 50 лет никто не вспомнит западных подозрений в отношении российской вакцины.

Также автор указал на то, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов и Европы, где фармацевтические лаборатории "навязывают свои лекарства по астрономическим ценам", Россия не гонится за деньгами.

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