МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россия создала вакцину "Спутник V" и продемонстрировала способность своими силами разрабатывать лекарство, которое способно подавить пандемию коронавируса, отмечает испанское издание французской газеты Monde diplomatique. Парагвай зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник V"

По мнению автора статьи Федерико Куско, на Западе скептически и безразлично отреагировали на появление этого препарата, так как там господствует невежество по поводу русской научной традиции.

"Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы", — пишет Куско.

Он напомнил о многолетнем опыте советских эпидемиологов и специалистов по вакцинам в искоренении ряда эпидемий, например, эпидемии полиомиелита в 1950-х годах.

По его словам, создание вакцины "Спутник V" является итогом целой исторической цепочки научных разработок в России. Однако, по его мнению, западные "рассказчики" на протяжении ряда лет отрицали российские достижения и сейчас удивлены объявлением о создании лекарства.

"В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится", — отметил автор.

Куско добавил, что сейчас "Спутник V" распространяется по всему миру и, возможно, через 50 лет никто не вспомнит западных подозрений в отношении российской вакцины.

Также автор указал на то, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов и Европы, где фармацевтические лаборатории "навязывают свои лекарства по астрономическим ценам", Россия не гонится за деньгами.

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