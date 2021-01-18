МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Определение правого статуса апартаментов приведёт к их удорожанию вплоть до 20%, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести поправки по правовому статусу "помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан", то есть определить правовой статус апартаментов. В конце 2020 года замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что ведомство намерено утвердить законодательно жилой статус уже имеющихся апартаментов и запретить их строительство в дальнейшем. Цены на аренду жилья в России перестали расти

Дискуссия о статусе апартаментов вызывает к ним дополнительный интерес как среди девелоперов, так и среди потенциальных покупателей, комментирует руководитель направления первичной недвижимости в "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев.

"С новыми изменениями в законодательстве стоит ожидать повышения стоимости новых апартаментов как минимум на 10%, а для уже построенных комплексов цена может вырасти вплоть до 15%", — считает он.

По мнению руководителя департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Азбука Жилья" Ярослава Дарусенкова, уровень роста цен будет завить от того, какой именно статус получат апартаменты.

"Если их приравняют к жилым помещениям, то можно ожидать увеличения цены на 15-20%. Если же будет какой-то иной статус, то рост цен возможен, но существенно меньше, на 3-5%", — считает он.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов в свою очередь прогнозирует рост цен на апартаменты в районе 12%. По его словам, в этом году они будут повышаться даже немного быстрее, чем цены на квартиры.

Управляющий партнер сети офисов "Миэль" Ирина Пешич уверяет, что цены на жилье, которое располагается рядом с апартаментами, при этом снижаться не будут. Также она считает, что не все апартаменты приравняют к жилью. Россиянам напомнили о налоговых изменениях в сфере недвижимости

"Поскольку апартаменты бывают разные, то жилые апартаменты могут приравнять к квартирам. Иные апартаменты, которые жилыми не были и не планировались, могут получить коммерческий статус", — говорит Пешич.

В этой связи необходимо абсолютно четкое определение термина "апартаменты", указывает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

"Формулировка должна давать исчерпывающий ответ на вопрос, чем апартаменты отличаются от гостиниц, офисов и любой другой некоммерческой недвижимости", — отмечает она.

Омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве Дмитрий Котровский в свою очередь заявил, что любой статус апартаментов должен предполагать обязательства по строительству рядом с ними социальной инфраструктуры.

"Если государство хочет социально уровнять граждан, то по таким проектам, безусловно, не должно быть никакого спора", — подытожил он.

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