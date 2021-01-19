МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Депутат от фракции "Единая Россия" Александр Фокин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий обязанность для производителей и импортеров утилизировать 100% отходов упаковки.

Соответствующий законопроект, вносящий изменения в закон "Об отходах производства и потребления", размещен во вторник в электронной базе Госдумы. Стало известно, когда вырастут тарифы на вывоз мусора

"Проект федерального закона направлен на совершенствование института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров, а именно на отмену норматива утилизации отходов упаковки и установление обязанности для производителей и импортеров по утилизации 100% отходов упаковки", — отмечается в пояснительной записке к документу. Автор уточняет, что проект вводит обязанность "по утилизации отходов упаковки, равной количеству упаковки, запущенной в хозяйственный оборот в отчетном году". PayPal стал первым зарубежным владельцем платежного бизнеса в КНР

Депутат уверен, что эта мера "будет стимулировать организацию системы раздельного накопления отходов в коммунальном секторе как региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, так и предприятиями, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров".

В проекте есть положения, определяющие "расчет экологического сбора исходя из массы товаров и упаковки с дифференциацией на формирование платежной базы как для товаров, так и для их упаковки".

Автор инициативы предполагает особый порядок вступления ее в силу — с 1 января 2022 года, поскольку "для применения положений закона необходима корректировка подзаконных актов, регулирующих исполнение расширенной ответственности производителей и импортеров". В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках

Помимо этого, Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении объектов по утилизации медицинских отходов в соглашения о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве (ГЧП и МЧП).

Сейчас объектами соглашений о ГЧП и МЧП могут быть объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов.

Законопроект, внесенный в сентябре 2019 года Сергеем Лисовским в период исполнения им полномочий члена Совета Федерации, включает в их число и объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение медицинских отходов.

Сейчас огромное количество всяких перчаток, масок и прочего ковидного мусора заполоняет буквально и свалки, и города, и все это нужно каким-то образом утилизировать, пояснял на предыдущей неделе председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

При этом, по его словам, те емкости и те ресурсы, которые есть на сегодняшний день у государства, не всегда справляются с этим.

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