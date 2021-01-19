МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в 2020 году в России составил 5,497 миллиона штук, что на 1,7% больше, чем в 2019 году, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Лидером рынка остается отечественная марка Lada, на долю которой в 2020 году пришлось 23% от общего объема перепродаж. В количественном выражении это составляет 1,284 миллиона штук, что на 4,7% ниже показателя годичной давности. Лучшей иномаркой на этом рынке вновь стала японская Toyota, чей результат равен 619,7 тысячи подержанных экземпляров (+3,7%). Замыкает тройку лидеров еще один японский бренд – Nissan (315,5 тысячи, +3,8%). В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (305,3 тысячи, +7,3%) и Kia (299 тысяч,+12,8%)", — подсчитал "Автостат". Авторынок Евросоюза пережил худший год в своей истории

Агентство отмечает, что восемь из десяти марок-лидеров рынка показали в прошлом году положительную динамику, причем наибольший рост (свыше 10%) отмечается у уже упомянутой Kia, а максимальный спад произошел у лидера рейтинга – российской Lada (-4,7%). Россиянам рассказали, как получить до 375 тысяч рублей при покупке авто

"Самой популярной моделью на рынке автомобилей с пробегом в 2020 году впервые стал Ford Focus. Его объем перепродаж достиг 130,7 тысячи машин – на 1,8% меньше, чем в 2019 году. На второе место опустилась российская Lada 2114 (124,5 тысячи; —8,9%), которая удерживала первенство в этом сегменте рынка с 2014 года. Третьим стал Hyundai Solaris (118 тысяч, +8,2%), следом за которым идет еще одна корейская модель – Kia Rio (117 тысяч, +15,2%). В первую пятерку вошла и Toyota Corolla (105,4 тысяч +1,6%)", — также говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что по итогам декабря 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России вырос на 16,6%, до 536,8 тысячи единиц.

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