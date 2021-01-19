МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" начал тестировать новый формат — киоски, сообщил директор по связям с инвесторами "Магнита" Альберт Аветиков.

"Из новых форматов, которые мы тоже активно пилотируем, это формат магазина для крупных городов с населением от 1 миллиона городов, формат "сити", который предполагает ассортимент все-таки несколько усеченный по сравнению с форматом "у дома", но с большим фокусом на готовую еду, на снеки, кофе", — сообщил Аветиков в ходе онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции".

"И последний, наверное, формат — это формат киоска, это импульсивный такой шоппинг. Это абсолютно новый пилот с нашей стороны, только-только запущенный, который предполагает тоже ограниченный ассортимент", — добавил он. Подробностей относительного нового формата он не раскрыл.

Позже во вторник "Магнит" сообщил, что первый торговый объект в новом формате открылся в конце 2020 года на территории головного офиса компании в Краснодаре. Площадь объекта — 18 квадратных метров, в ассортименте — 650 торговых наименований. "Помимо открытого уже "Киоска Мини" компания планирует пилотировать и более крупный формат киосков, а также брендированные вендинговые аппараты", — добавляется в релизе.

Ритейлер указывает, что цель пилотного проекта — протестировать востребованность ультрамалого формата с небольшим чеком и очень высоким числом покупок, ориентированного на импульсный спрос и расположенного в местах с высоким трафиком. Например, это офисы, транспортные узлы, парки. "Преимущества формата киосков — низкие инвестиции в открытие одного объекта, отсутствие федеральных конкурентов и каннибализации основных форматов компании, независимость от наличия предложений недвижимости", — отмечает компания.

"Магнит" управляет торговыми точками разных форматов: это "магазины у дома", супермаркеты "Магнит Семейный", суперсторы (компактные городские гипермаркеты). В июле ритейлер сообщил о тестировании дискаунтеров "Моя цена". В непродуктовой рознице "Магнит" развивает формат магазинов косметики и аптеки.

"То есть на сегодняшний мы покрываем очень существенный спектр потребительских миссий, и пока на данный момент речь не идет о каких-то других потребительских миссиях", — указал Аветиков. Директор по связям с инвесторами также напомнил, что в 2020 году компания не ставила перед собой цели по активной экспансии, фокусируясь на повышение эффективности существующих объектов.

"По итогам того, что мы увидели в 2020 году, мы понимаем, что видны очень существенные улучшения всех операционных показателей в текущих магазинах, и это подталкивает нас к усилению экспансии в 2021 году. Мы уже отмечали, что это усиление будет видно с четвертого квартала 2020 года, и это происходит. Мы уже способны открывать в месяц по 120-140 новых магазинов", — сообщил он.

В свою очередь, продолжил представитель компании, с учетом усиления экспансии объем капитальных затрат в 2021 году может быть выше уровня прошлого года. "Этот объем инвестиций будет включать в себя как усиление органической экспансии во всех форматах, так и усиление программы реновации текущих магазинов, инвестиции в IT, инвестиции в логистику, включая обновление нашего автопарка и другие проекты, направленные на улучшение эффективности", — сказал Аветиков.