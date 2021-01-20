МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Глава Renault в России Ян Птачек оценил рост цен на легковые машины в РФ в 2020 году примерно в 10%. Автомобилистов ждет новый штраф и риск уголовного наказания

"Я вам могу сказать цифру, но хочу предупредить, что это не так просто измерить. Например, когда мы запускаем новый Kaptur, у него другое оснащение, другое оборудование, поэтому там, конечно, мы видим, что повышение цены есть. Но оно компенсируется дополнительным оборудованием… Среднее повышение цен было около 10%, но надо учитывать, что там тоже есть дополнительное оборудование и так далее", — сказа Птачек журналистам, уточнив, что это соответствует среднему росту цен на рынке.

По его словам, рост цен прежде всего связан со снижением курса рубля. "Мы видели, что рубль девальвировал довольно сильно, на 30%. Конечно, цены поднялись, но не на столько, чтобы компенсировать эти 30%. Увеличились некоторые таможенные пошлины", — отметил Птачек.

В 2021 году он ожидает продолжения роста цен, но без резких движений со стороны крупных производителей. "Я думаю, что цены будут продолжать расти. Но вы видите, что все производители стремятся это делать постепенно. Потому что, если это делать сразу, это будет неприятно для клиентов, для дилеров, и в итоге неприятно для производителя", — сказал топ-менеджер.

"Россия имеет большой опыт с колебаниями курса. Это все идет постепенно, чтобы рынок привык к ценам, и чтобы не остановились продажи. Для нас важно, что ценовое позиционирование у нас осталось конкурентно, это для нас самый важный фактор", — добавил он.