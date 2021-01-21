МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург вошли в число регионов, где запуск программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% привел к дисбалансу и спровоцировал рост цен на жилье в сочетании с нехваткой доступных квартир, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Финансовый аналитик рассказал, когда выгоднее покупать жилье

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в отдельных регионах на рынке жилья возникли дисбалансы, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир. На совещании по экономическим вопросам он попросил обсудить, что нужно сделать для выравнивания цен на рынке жилья, в том числе с помощью увеличения предложения.

Как отметил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, после запуска в прошлом году льготной ипотеки на новостройки под 6,5% цены выросли за год в среднем на 17%, что в целом снизило эффективность программы для покупателя.

Несмотря на это, по его словам, программа пользовалась спросом, особенно в московском регионе и Санкт-Петербурге, где из-за этого в настоящий момент наиболее ощутима нехватка предложения. Также проблема актуальна для Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и некоторых других регионов, отмечает аналитик.

"Сообщение направлено на то, чтобы были созданы условия для работы застройщиков, и в регионах выходило как можно больше новых проектов", — считает Попов.

Увеличение объема предложения позволит снизить темпы роста цен на жилье, уверен эксперт. Показательным подтверждением он называет пример 2015 года, когда в России тоже была запущена программа льготной ипотеки, но цены не выросли.

"Например, в московском регионе в тот год очень сильно вырос объем предложения, поэтому цены оставались стабильными и застройщики конкурировали за покупателя", — вспоминает он. Названа минимальная стоимость аренды жилья в Москве

Согласно данным портала "Мир Квартир", сильнее всего цены (в регионах с большим количеством предложения) подскочили в Тюменской области (97 тысяч объектов в базе), новостройки подорожали на 24%, а "вторичка" на 7%. На втором месте расположился Красноярский край (49 тысяч предложений), где цены на первичном рынке выросли на 21,7%, на вторичном — на 11,2%. В Санкт-Петербурге (145 тысяч предложений) "первичка" за год прибавила 18,8%, "вторичка" — 8%. В Москве, где сегодня экспонируется 207 тысяч квартир, цены выросли на 17% и 10,7% соответственно.

Цены на жилье сильно росли даже в регионах с малым количеством доступного предложения, отметили аналитики портала. Например, в Ненецком автономном округе (всего 127 квартир в базе данных), рост на первичном рынке составил 39,4%, на вторичном — 6,2%. В Чукотском АО (23 единицы) цены увеличились на 32,5% и 9,1% соответственно.

По данным "Авито Недвижимость", в среднем по стране в 2020 году спрос на новостройки превысил аналогичные показатели предыдущего года на 23%, однако предложение снизилось на 9%. На вторичном рынке спрос превысил показатели предыдущего года на 35%, а предложение по итогам IV квартала 2020 года упало на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.