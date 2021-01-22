МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз поддержал предложение Госдумы легализовать отели в частных домах в сельской местности, пишет газета "Известия" со ссылкой на члена комитета по социальной политике Светлану Бессараб. Эксперт сообщил о риске закрытия половины отелей Москвы в 2021 году

По ее словам, традиционно в курортных городах и природных зонах отдыха существуют гостевые дома. Но сейчас лица, которые предоставляют такие услуги без перевода помещения или земельного участка в соответствующую категорию, нарушают закон.

Она пояснила, что запрет на использование жилых помещений для гостиничных услуг действует в России с 1 октября 2019 года. Под него попадают 350 тысяч мини-отелей и гостевых домов только в Краснодарском Крае и Крыму.

С целью решения проблемы в Госдуме создадут профильную рабочую группу.

В Совфеде также считают необходимым пересмотреть действующие нормы.

По словам сенатора Валерия Рязанского, власти "перегнули палку", фактически запретив функционирование малых гостиниц.

"Посчитали, что раз это жилой фонд, то использовать его можно только по назначению. Но так мы уменьшаем номерной фонд и отбиваем руки людям, которые развивают внутренний туризм", — отметил он.

Рязанский подчеркнул, что это было неправильное решение, и его нужно исправлять.

Читайте также:

Роспотребнадзор рекомендует туристам отказаться от хостелов