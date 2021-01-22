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Трасса "Таврида" вошла в перечень автодорог федерального значения
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Правительство России включило трассу "Таврида" в перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщается на сайте кабмина. "Трасса Керчь – Симферополь – Севастополь... ПРАЙМ, 22.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Правительство России включило трассу "Таврида" в перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщается на сайте кабмина.
"Трасса Керчь – Симферополь – Севастополь ("Таврида") будет включена в перечень автомобильных дорог федерального значения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно постановлению, трассе присвоят наименование А-291. Включение в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать отдельные участки и обновлять дорожное покрытие. Это в свою очередь поможет сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность полуострова.
Финансирование ремонтных работ на трассах, включённых в перечень, ведётся из Федерального дорожного фонда.