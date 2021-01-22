МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Правительство России включило трассу "Таврида" в перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщается на сайте кабмина.

"Трасса Керчь – Симферополь – Севастополь ("Таврида") будет включена в перечень автомобильных дорог федерального значения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Трассу "Таврида" в Крыму могут сдать досрочно

Отмечается, что согласно постановлению, трассе присвоят наименование А-291. Включение в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать отдельные участки и обновлять дорожное покрытие. Это в свою очередь поможет сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность полуострова.

Финансирование ремонтных работ на трассах, включённых в перечень, ведётся из Федерального дорожного фонда.