МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Заметного снижения цены на автомобили в этом году не произойдет – теоретически это возможно только в случае резкого падения спроса. Если экономический кризис затянется, цены на машины останутся на уровне прошлого года. Если же российская экономика пойдет вверх, и доходы россиян стабилизируются, то машины неизбежно подорожают, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

ФОРМУЛА ЦЕНЫ

В отличие от товаров первой необходимости, ценообразование в автопроме не регулируется властями. Обычно стоимость продуктов и другого ассортимента базовой потребительской корзины с начала нового календарного года остается на уровне прошлого. Потом наблюдается небольшое снижение цен, а затем – резкий рост.

Автомобили, в особенности, премиальные, не прибавляют в стоимости также резко, как базовые товары.

"На данный момент на российском авторынке наблюдается снижение спроса – и это единственная предпосылка к тому, что прайсы на авто могут быть скорректированы в сторону снижения", — подчеркивает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

Очевидно, что избыток предложения при низком спросе негативно повлияет на итоговую стоимость товара, поэтому сделать точный прогноз по ценам на новые машины на этот год невозможно. "Если экономический кризис на фоне пандемии будет затяжным – автомобили останутся примерно в рамках прошлогодних цен. Если мировая и российская экономики, а также доходы россиян стабилизируются – средняя стоимость авто возрастет", — считает он.

COVID-19 и последовавшие карантинные меры, безусловно, привели к значительным изменениям в экономике по всему миру. Россия не стала исключением: люди потеряли работу или часть своего дохода, поэтому "однозначно уместно" говорить о падении платежеспособного спроса, полагает директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

Без программ господдержки рынок продаж автомобилей рискует провалиться ниже 1,5 млн, однако такие меры были уже анонсированы, в связи с чем АЕБ прогнозирует положительную динамику в 2021 году в +2%.

Вместе с тем Груздев настроен категорично: "никакие автомобили подешеветь не могут".

Дело в том, что все импортные автомобили завозятся по новому курсу валют. Рубль в 2020 году снизился ко всем иностранным валютам, поэтому импортные машины будут только дорожать.

Кроме того, утилизационный сбор уменьшать не планируется — производители вынуждены его платить, а значит снизить стоимость машин не получится.

Автомобили российской сборки находятся в несколько более выгодном положении относительно импортных, однако эксперт напоминает о том, что "производятся автомобили в основном все еще из импортных запчастей, поэтому, к сожалению, и в этом сегменте предпосылок к снижению стоимости нет".

"Самый часто встречающийся пункт подорожания чего бы то ни было — это инфляция. Ни один производитель или продавец не хочет зарабатывать меньше, а значит, рост цен нам обеспечен", — констатирует Груздев.

Немаловажным фактором является и дефицит автомобилей на рынке в 2020 году. Несмотря на всю сложность 2020 года в России, он принес дилерам успех и отличный год — продавать было проще, чем ранее. Основной задачей дилеров было получить свои заветные автомобили, а покупатели уже стояли в очередях. Были распроданы непопулярные цвета, комплектации — автомобили, на которые обычно давали самые большие скидки. Все такие машины были распроданы в прошлом году, и дилерам просто не на что теперь давать супер-скидки.

ЧТО МОЖЕТ ПОДЕШЕВЕТЬ

Пока известно, что китайский кросс-купе Geely Tugella в 2021 году удастся купить более выгодно: на российском авторынке появится комплектация Luxury, которая гораздо дешевле (примерно на 100 тысяч рублей) топовой Flagship, прогнозирует Решетников.

На сегодняшний день в пятерку самых доступных иномарок в России входят Datsun седан on-DO и хэтчбек mi-DO (531 тысяча и 554 тысяч рублей соответственно), благодаря тому, что бренд скоро покинет российский рынок, Renault Logan (от 675 тысяч рублей) и Renault Sandero (685 тысяч рублей), а также Lifan Solano (от 679 тысяч рублей).

По оценкам Груздева, любое сокращение цен на рынке новых автомобилей будет экстраординарным событием. Вместе с тем, если какая-то марка решит уйти с российского рынка, то она, возможно, сбросит цены для продажи остатков, которых, впрочем, вообще не должно быть много после 2020-го.

НА РЫНКЕ ПОДЕРЖАННЫХ МАШИН

С учетом уровня покупательской способности населения цены на машины с пробегом могут пойти вниз, полагает директор "Авилон.Автомобили с пробегом" Николай Баскаков. Ценник на них заметно поднялся в прошлом году: рост в среднем по рынку составил до 15%, что было связано с нехваткой новых машин, со сниженными объемами поставок. В результате в отрасли фиксировался повышенный спрос на автомобили с пробегом.

На самом деле процесс снижения стоимости б/у машин уже происходит на рынке – начиная с середины ноября года, спрос на них начал падать. И для того чтобы его как-то удерживать, дилеры вынуждены дополнительно уценивать автомобили.

По мнению Баксакова, пока сложно прогнозировать, насколько будет снижаться стоимость, и коснется ли это всех брендов. Скорее всего, понижение цен в сегменте подержанных машин будет в первую очередь касаться тех марок, которые перенасытят свои склады новыми автомобилями. Но если в отрасли с этим справятся, то цены на подержанные машины снижаться не будут.

"Для всего рынка в целом очень важно сохранять стоимость автомобиля, чтобы у клиента возникало понимание, что его автомобиль не теряет в цене", — заметил эксперт.

ЕСТЬ ЛИ ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА

В этом году машины могут гипотетически подешеветь если, к примеру, укрепится рубль, появятся новые стимулирующие программы от государства. Кроме того, в 2020 году авто были в дефиците, если в текущем году на рынке возникнет профицит, и на одного клиента будет приходиться два автомобиля, то за счёт снижения маржи цена может и снизиться. "Однако все эти сценарии — очень оптимистичный расклад, который маловероятен", — говорит Решетников.

Груздев, между тем, уверен, что в первый-второй квартал снижения цен и скидок ожидать не стоит. Все будет зависеть от продаж, если продажи будут повторять сценарий 2020-го и не будут сильно падать, то и скидок ждать не приходится.

"Если спрос будет падать, то может начаться ценовая война между китайскими автопроизводителями, когда каждый захочет быть на десять рублей дешевле конкурента, но это уже будет маркетинговая война, а не война реальных цен", — заключил эксперт.