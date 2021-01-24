МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с порталом Sobesednik.ru высказался по поводу отношения профессионального сообщества в западных странах к российской вакцине против новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Американец умер через несколько часов после прививки от COVID

"Западные врачи никогда не говорят плохо про вакцину "Спутник V", в профессиональных журналах я этого не видел", — подчеркнул он.

Говоря о степени риска вакцин, в частности, о побочных эффектах, Мясников отметил, что для всех таких препаратов общим являются боль в месте введения, слабость, озноб.

"Это даже не побочные эффекты, а показатель того, что вакцина действует, реакция вашего организма. Из тех побочных явлений, которых боятся люди, я бы назвал первым аллергическую реакцию. При некоторых вакцинах могут быть даже иногда судороги, которые тоже не являются опасными", — рассказал врач.

"По уровню защиты вакцины одинаковые, а вот побочные явления у Pfizer пока больше, даже если брать информацию именно из американских источников, не ссылаясь на наши СМИ", — отметил он.

По его словам, "через какое-то время все это утрясется, появятся новые вакцины, первые вакцины – только самый первый шаг, который нужно рассматривать как величайшее достижение мировой науки". Он добавил, что "поливать грязью друг друга из-за вакцин – это последнее дело, дело политиков".

Мясников высказался против так называемой "войны вакцин", когда в СМИ "очерняют одну вакцину, а другую превозносят", уточнив, что это касается и России, и Запада.

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