МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Израиль на неделю закрывает свои границы, запрещая иностранным авиакомпаниям выполнять рейсы на своей территории, чтобы сдержать распространение COVID-19, сообщило местное издание Haaretz. Ограничения вступают в силу в ночь с 25 на 26 декабря. Они продлятся до конца месяца. Врач рассказала о повышении метеочувствительности после коронавируса

"Мы опережаем весь мир. Ни один народ не сделал того, что собираемся сделать мы — герметично запечатать страну", — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании правительства.

Уточняется, что рейсы иностранных грузовых и пожарных самолетов, а также медицинские рейсы под запрет не попадают.

Помимо этого, руководство страны работает над ограничениями для внутренних перевозчиков.

При этом граждане государства могут вылететь из Израиля только по уважительным причинам, таким как похороны, лечение, эмиграция или участие в судебных процессах.

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