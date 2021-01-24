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Израиль закрывает границы из-за пандемии COVID
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Израиль на неделю закрывает свои границы, запрещая иностранным авиакомпаниям выполнять рейсы на своей территории, чтобы сдержать распространение COVID-19, сообщило местное издание... ПРАЙМ, 24.01.2021
израиль, пандемия коронавируса, новости, экономика, бизнес, транспорт, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Израиль на неделю закрывает свои границы, запрещая иностранным авиакомпаниям выполнять рейсы на своей территории, чтобы сдержать распространение COVID-19, сообщило местное издание Haaretz. Ограничения вступают в силу в ночь с 25 на 26 декабря. Они продлятся до конца месяца.
"Мы опережаем весь мир. Ни один народ не сделал того, что собираемся сделать мы — герметично запечатать страну", — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании правительства.
Уточняется, что рейсы иностранных грузовых и пожарных самолетов, а также медицинские рейсы под запрет не попадают.
Помимо этого, руководство страны работает над ограничениями для внутренних перевозчиков.
При этом граждане государства могут вылететь из Израиля только по уважительным причинам, таким как похороны, лечение, эмиграция или участие в судебных процессах.
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