МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Лондонский университет королевы Марии и фонд Barts Health NHS Trust установили, что у пациентов с COVID-19 из разных этнических групп болезнь протекает неодинаково, сообщили РИА Новости.

Ученые обследовали 1737 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Заболевшие наблюдались в период с 1 января по 13 мая 2020 года в пяти разных больницах. Врач рассказала о повышении метеочувствительности после коронавируса

COVID был выявлен с помощью ПЦР-тестов. 340 больных являлись чернокожими (20%), 538 — выходцами из Азии (31%), 707 имели светлый цвет кожи (40%). К 30-му дню умерли 511 человек. Это 29% от общего числа пациентов.

Пациенты с темным цветом кожи в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и получали инвазивную вентиляцию легких по сравнению с "белыми" пациентами. Выходцы из Азии сталкивались с подобными осложнениями в 1,54 раза чаще пациентов со светлой кожей.

Вероятность смерти у людей азиатского происхождения оказалась в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, а у чернокожих — в 1,3 раза выше. В итоге у азиатских и чернокожих пациентов риск попасть на ИВЛ и в отделение интенсивной терапии был выше на 50-80% по сравнению с "белыми" пациентами того же возраста.

При этом отмечается, что зараженные, относящиеся к этническим меньшинствам, в среднем были моложе.

Результаты исследования опубликованы на сайте BMJ Open. Число случаев COVID в США превысило 25 миллионов

Специалист по реанимации и анестезии Йизе Ван сделал вывод, что коронавирус непропорционально влияет на представителей разных этнических групп. Например, у бангладешцев, пакистанцев или африканцев больше шансов столкнуться с осложнениями при заболевании коронавирусной инфекцией.

Ученые подчеркнули, что выборка пациентов была достаточной для такого исследования. Однако сделать более подробную разбивку по этнической принадлежности не получилось. Кроме того, исследование проводилось в одном регионе Британии, где отмечено особо много случаев COVID-19.

Сейчас проводится новое исследование, цель которого — понять, почему осложнениям от коронавируса настолько сильно подвержены темнокожие люди, азиаты и другие представители этнических меньшинств.

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