МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю, пишут "Известия". Эксперты назвали 10 признаков квартир, которые опасно покупать

С инициативой внести изменения в законодательство выступили в Общественной палате России. Соответствующее письмо направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину, его автором стал первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП Артем Кирьянов.

По его словам, продолжается пандемия коронавирусной инфекции, во время которой много людей стали работать из дома. Но, вероятно, что даже с ее окончанием в таком режиме будут трудиться гораздо больше людей, чем раньше, добавил он.

При этом зачастую на эффективность удаленной работы влияют бытовые факторы, в том числе ремонт у соседей. Продолжительный шум негативно сказывается и на здоровье, указал Кирьянов.

Предлагается изменить правила, регламентирующие соответствующие ограничения. В частности, ограничить разрешенное время на проведение шумных ремонтных работ до трех дней в неделю, например, понедельник, среда и пятница, с сохранением "тихого часа".

Исключение предлагается распространить на новые дома — до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Идею поддержали в "Деловой России", эксперты общественного совета при Минстрое и в Госдуме.

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