МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Шумные соседи — это потенциально субъекты гражданской или даже административной ответственности. Если ваши соседи нарушают тишину, следует вызвать полицию. Однако план по привлечению к этим видам ответственности не так уж прост, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева. Эксперт рассказал, как утихомирить слишком шумных соседей

Следует иметь в виду, что регулирование такого рода общественных отношений является предметом совместного ведения федерального и регионального уровня властей. То есть, нормы законодательства, на которых необходимо строить свою позицию являются как федеральными, так и региональными, уточняет юрист.

Для начала необходимо выяснить, какие нормы тишины и покоя установлены в вашем регионе. Например, в Москве запрещается шуметь в ночное время — с 23 часов до 7 часов утра.

Отдельные положения регулируют производство шумных и ремонтных работ. Так, запрещено производство ремонта в многоквартирном доме в период с 19 часов до 7 утра, а также в обеденный перерыв — с 13 до 15 часов. В других регионах эти временные рамки могут разниться.

Например, в Подмосковье шум запрещён с 22 часов до 10 утра по выходным и с 21 часа до 8 утра по рабочим дням, с перерывом на обед с 13 до 15 часов. "В законодательстве Москвы и области, кроме шумных ремонтных и строительных работ, специально оговаривается запрет на громкое прослушивание музыки, крики, свист или громкое пение, в том числе и в организациях общественного питания, и на автомобилях, если эти действия нарушают покой граждан", — уточняет адвокат.

Производство шумных ремонтных работ в Подмосковье запрещено в период с 19 часов до 9 утра по будням и до 10 утра по выходным дням.

"Временные ограничения на производство шумных ремонтных работ в многоквартирных домах не действуют в первое время для новосёлов вновь построенного дома", — отметила Ермолаева.

Так, в Москве срок свободного производства ремонта составит не более полутора лет после ввода дома в эксплуатацию. Законодательство Подмосковья предусматривает временную "льготу" для в новосёлов в течение полугода после постановки дома на кадастровый учёт — в это время производство ремонта допустимо в дневное время с 8 утра до 9 вечера по рабочим дням и с 10 утра до 10 вечера по выходным с перерывом с 13 до 15 часов.

Еще одним важным аспектом является уровень допустимого шума, который исходит от соседей. Чтобы его определить, обратимся к требованиям санитарных норм и правил — максимально допустимый уровень составляет 55 дБА с 7:00 до 23:00 и 45 дБА с 23:00 до 7:00. Эти требования едины для всех регионов России.

"Для того, чтобы замерить уровень шума, необходимо обратиться в специальную организацию, аккредитованную на проведение экспертизы уровня шума", — настаивает юрист. Юрист рассказал, какие долги не спишет личное банкротство

При выявлении шума, превышающего предельно допустимые значения, органы Роспотребнадзора могут привлечь виновного к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП (нарушение санитарных норм). Граждан за нарушение оштрафуют на сумму от 500 до 1000 рублей, а для предпринимателей и организаций в дополнение к штрафу и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Предусмотрена и административная ответственность за шум, нарушающий покой граждан. Так, КоАП г. Москвы предписывает карать за такие действия штрафом от 1000 до 2000 рублей.

Часто жильцы, желающие усмирить разбушевавшихся соседей, не могут понять, в какой квартире в многоквартирном доме слишком шумят.

"Если такое "шумовое давление" на жильцов является следствием производства ремонта, то с установлением виновника проблем не возникает, но при разовых шумовых атаках, например, в случаях шумной вечеринки или ревущей автомобильной сигнализации, установить злоумышленника бывает непросто. Ведь даже вызванные на место сотрудники полиции не могут самовольно проникать в квартиры и устанавливать, кто шумит", —предупреждает Ермолаева.

В таких случаях можно прибегнуть к помощи других пострадавших соседей и сослаться на их свидетельские показания.

Привлечение жильца к административной ответственности создаст прецедент и для последующего возложения на него обязанности компенсировать моральный вред пострадавшим в порядке гражданского судопроизводства. Юрист рассказал о новых запретах для курильщиков в 2021 году

Компенсации за счёт виновника подлежат и расходы, связанные с замером уровня шума или услуг юриста.

"В исключительных случаях неоднократное и грубое нарушение тишины и покоя граждан может привести к выселению дебошира из квартиры по суду в порядке, установленном статьёй 91 ЖК РФ, то есть без предоставления взамен другого помещения", — резюмирует юрист.