МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российские кондитеры высказывают недовольство высокой стоимостью сахара для них — компании столкнулись с тем, что производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм, пишут "Известия". Россияне отметили повышение цен на сахар, растительное масло и яйца

Как рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин, в результате могут подорожать некоторые изделия.

По его словам, в начале года кондитерская промышленность столкнулась с тем, что цена на сахар зафиксирована не для всех. Промышленные потребители не могут купить его за 36 рублей за килограмм, то есть определенной ранее фиксированной цене отгрузки, Для кондитеров цена сахара при закупке составляет 39–44 рубля в зависимости от региона.

В конце 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, торговые сети, производители сахара и подсолнечного масла подписали соглашение о стабилизации цен на эту продукцию. Сахарные заводы согласились до первого апреля 2021 года отпускать сахар за 36 рублей за килограмм, а розница потребителям — за 46 рублей за килограмм.

По словам Лашманкина, сахара по 36 рублей для промышленных потребителей сегодня нет. Хотя окончательного решения о том, что фиксированные цены относятся лишь к оптовой и розничной торговле, пока не принято. В Кремле позитивно оценили действующие меры по стабилизации цен

"Промышленные потребители покупают сахар по свободным ценам. При этом логика подсказывает, что если в нашей стране нет дефицита сахара, а оптовые покупатели (в том числе трейдеры) могут приобрести продукцию по фиксированной цене, то почему не разрешить кондитерам покупать его по такой же стоимости?" — отметил он.

В январе цена сахара выросла на 70% к аналогичному периоду прошлого года. Лашманкин уверен, что подорожание ключевого ингредиента, доля которого в кондитерских изделиях варьируется от 14 до 40% и более, скажется на себестоимости кондитерской продукции — только по этой причине цены на сладости могут вырасти от 6 до 30%. В первую очередь это касается карамели, зефира, пастилы, мармелада, кексов, тортов и пирожных.

В свою очередь, производители сахара отказываются отгружать сырье кондитерам по фиксированной ставке. Они подчеркивают, что такая цена установлена не для всех, в фокусе — розница, продажи в интересах потребителей.

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