ДОХА, 25 янв — ПРАЙМ. Туристы из России и стран СНГ интересуются возможностью сделать прививку от коронавируса в ОАЭ вакциной американской компании Pfizer, но эта процедура небыстрая, и воспользоваться вакцинацией в Эмиратах могут только малое число туристов, рассказала РИА Новости генеральный директор дубайской туристической компании Atlantis Holidays Диана Персан. В Венесуэле рассказали о ходе исследования "Спутника V"

В июле прошлого года, несмотря на пандемию коронавируса, власти ОАЭ разрешили туристам приезжать на отдых при наличии отрицательных результатов сделанного незадолго перед вылетом теста на COVID-19 и не отбывать после прибытия карантин.

"Запросы на организацию пребывания в ОАЭ для вакцинации поступают нам из России и стран СНГ, учитывая, что там процедура получения вакцин от коронавируса немного другая, но сделать эту прививку в ОАЭ иностранцам, которые не являются постоянными резидентами Эмиратов, не так-то просто. Вакцинация не предназначена для туристов в массовом порядке, это специальная процедура, которую можно пройти только при определенных условиях. Вопрос даже не в деньгах и возможности оплаты пребывания в ОАЭ на время вакцинации и самой прививки, ведь нужно регистрироваться в приложении, получать подтверждение, все это небыстро, не так: раз — захотел, и тебе все сделали", — отметила Персан.

Кроме того, по ее словам, в первую очередь в настоящее время вакцинация рассчитана на людей определенных категорий — пожилых и представителей профессий, которые находятся в зоне риска, Персан отметила, что желающие приехать на вакцинацию в ОАЭ не хотят прививаться китайской вакциной, которая более доступна, в основном запрашивают препарат американского производства Pfizer, а этой вакцины нет в таком количестве в свободном доступе для всех желающих.

"Процент иностранных туристов, у которых есть возможность сделать прививку от коронавируса в ОАЭ, очень маленький", — добавила она. Президент Мексики обсудит с Путиным поставки вакцины от COVID

Это же подтвердил РИА Новости и источник в правительственной структуре ОАЭ, сказав, что обеспеченные иностранные туристы из любых стран, которым по карману поездка в Эмираты, могут привиться в ОАЭ, но только в частных лечебных заведениях, где вакцины от коронавируса тоже появились, но в ограниченном количестве. "В основном вакцинация от COVID проводится в государственных медицинских учреждениях, но там прививают только эмиратских подданных или иностранцев, имеющих вид на жительство в ОАЭ, и даже для них это происходит согласно определенной очередности, а не для всех сразу. Это сложная процедура, нужно зарегистрироваться в приложении, получить приглашение на определенную дату, потом отмечаться после получения первой дозы, чтобы не пропустить вторую, за всем за этим в Эмиратах внимательно следят", — отметил собеседник агентства.

Однако после обзвона РИА Новости всех крупнейших частных госпиталей и клиник в Дубае и столице ОАЭ Абу-Даби выяснилось, что только в нескольких из них в настоящее время можно сделать прививку от коронавируса, в основном китайского производства, в большинстве частных больниц вакцин нет. При этом не удалось найти медицинское учреждение, где бы можно было сделать такую прививку туристу, не имеющему вид на жительство в ОАЭ.

Как сообщило министерство здравоохранения и общественной профилактики ОАЭ в Twitter, в первую очередь прививка от коронавируса доступна сейчас для подданных ОАЭ и пяти других арабских стран Персидского залива старше 65 лет, а также подданных ОАЭ и иностранных резидентов, страдающих хроническими заболеваниями, и семьям с детьми.

Ранее западные СМИ сообщили, что богатые туристы из Великобритании едут в ОАЭ, чтобы сделать там прививку от коронавируса, не дожидаясь очереди в своих странах.

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