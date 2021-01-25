МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не станет разрабатывать минивэн Lada Van на базе Renault Dokker, сообщило сетевое издание "PROКроссоверы", ссылаясь на источники с завода. "АвтоВАЗ" поднял цены на Lada на 10-39 тысяч рублей

Утверждается, что Lada Van планировали создать на платформе "Рено", но с собственным дизайном. Слухи о разработке минивэна появились в 2018. Тогда предполагали, что автомобиль получит фирменный X-дизайн Lada.

Сообщалось, что главным "плюсом" автомобиля должна была стать цена. Фургон стремились сделать доступнее спецверсии "Ларгуса". Производить Lada Van намеревались на дочернем предприятии ВИС-Авто.

Начало выпуска планировали на 2022 год, объемы производства должны были достигать 11 тысяч автомобилей в год. Lada Van хотели собирать из комплектующих Dokker.

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