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"АвтоВАЗ" отказался от проекта минивэна
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"АвтоВАЗ" не станет разрабатывать минивэн Lada Van на базе Renault Dokker, сообщило сетевое издание "PROКроссоверы", ссылаясь на источники с завода. Утверждается, что Lada Van... ПРАЙМ, 25.01.2021
легковые автомобили, автоваз, новости, экономика, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не станет разрабатывать минивэн Lada Van на базе Renault Dokker, сообщило сетевое издание "PROКроссоверы", ссылаясь на источники с завода.
Утверждается, что Lada Van планировали создать на платформе "Рено", но с собственным дизайном. Слухи о разработке минивэна появились в 2018. Тогда предполагали, что автомобиль получит фирменный X-дизайн Lada.
Сообщалось, что главным "плюсом" автомобиля должна была стать цена. Фургон стремились сделать доступнее спецверсии "Ларгуса". Производить Lada Van намеревались на дочернем предприятии ВИС-Авто.
Начало выпуска планировали на 2022 год, объемы производства должны были достигать 11 тысяч автомобилей в год. Lada Van хотели собирать из комплектующих Dokker.
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