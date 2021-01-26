МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские животноводы, птицеводы и мукомолы выиграют в результате введения пошлин на экспорт зерна из РФ, однако для того, чтобы эффект от снижения цен на зерно почувствовали и потребители, необходимо повышение прозрачности ценообразования продуктов, прокомментировал РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Экспорт в 2020 году пострадал из-за пандемии и ОПЕК++

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о повышении ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта до 50 евро за тонну с 25 евро (этот уровень действует с 15 февраля), а также о введении с 15 марта пошлин на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за тонну). Соответствующий документ был опубликован во вторник.

"От введения пошлины выиграют в первую очередь отечественные животноводы, птицеводы и мукомолы, которые и были инициаторами сегодняшних ограничений. Они наверняка воспользуются моментом, снизят закупочные цены на зерно и повысят свою маржинальность. Однако я не уверен, что эффект снижения цен на зерно в полном мере почувствует потребитель", — сказал Зернин.

По его словам, для этого необходимо повысить прозрачность ценообразования продуктов питания "от поля до прилавка". "Только тогда можно быть уверенным в пользе пошлин для каждого россиянина, а не только бизнесменов от переработки", — добавил собеседник агентства.

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна.

Изначально пошлина для пшеницы в рамках квоты была установлена на уровне 25 евро за тонну, для других культур она была нулевой. После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 марта повышает пошлину на экспорт пшеницы