МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цены производителей промтоваров в РФ в декабре увеличились на 1,5% после роста на 1% в ноябре, в годовом выражении повышение составило 3,6%, сообщает Росстат.

"В декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 101,5%, по сравнению с декабрем 2019 года – 103,6%", — сказано в релизе.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в декабре в месячном выражении выросли на 3,7%, в обрабатывающих производствах — на 0,9%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — на 0,5%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — не изменились. "Соллерс Форд" нашел деньги на производство дизельных машин в Елабуге

В добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на сурьмяные концентраты – на 38,5%, гранит, песчаник и прочий камень для строительства – на 11,8%, уголь, за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля – на 9,2%, на нефть – на 7,6%.

При этом цены на природный сжиженный и регазифицированный газ снизились – на 27,2%, природные (кроме технических) необработанные алмазы – на 25,9%, соль – на 9%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в производстве химических веществ и продуктов: на техническую газовую серу – на 37%, стирол – на 23,1%, бензолы – на 15,5%, бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные каучуки (СКС–СКМС) – на 13%, жирные промышленные спирты – на 11,3%, ксилолы – на 11,1%, этиловый денатурированный спирт из пищевого сырья – на 10,7%.

В металлургическом производстве подорожали: листовые профили из нелегированной стали – на 11,9%, услуги по производству меди – на 10,6%, листовой холоднокатаный прокат из прочих нелегированных сталей без допобработки шириной не менее 600 миллиметров – на 9,6%, передельный чугун в чушках, болванках – на 8,9%, ферромолибден – на 8,7%.

В производстве пищевых продуктов стали выше цены: на свекловичную мелассу – на 17%, жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел – на 12,7%, подсолнечное масло и его нерафинированные фракции – на 11%, соевое масло и его нерафинированные фракции – на 9,5%. При этом цены на гречневую крупу снизились на 6,3%.

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