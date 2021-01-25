МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Производство бензина в России в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 3,8%, до 38,4 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 0,6%, до 77,9 миллиона тонн, сообщил Росстат. В Москве подорожали бензин и дизельное топливо

При этом, по данным статистического ведомства, в декабре 2020 года выпуск бензина в стране вырос на 3,4% по сравнению с ноябрем 2020 года и сократился на 3,8% по сравнению с декабрем 2019 года, составив 3,29 миллиона тонн. Производство дизтоплива в декабре 2020 года составило 6,78 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с ноябрем на 7,3% и сократившись по сравнению с декабрем 2019 года на 1,8%.

"Рост производства бензина и дизельного топлива в декабре 2020 года связан с завершением плановых ремонтов и увеличением потребительского спроса", — поясняет ведомство.

По данным Росстата, добыча нефти в России в 2020 году составила 478 миллионов тонн, что на 9,3% меньше, чем годом ранее. При этом только в декабре 2020 года добыча составила 39,1 миллиона тонн нефти, увеличившись по сравнению с ноябрем на 3,1% и сократившись на 12,6% по сравнению с декабрем 2019 года.

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